Медведев: Украина и Грузия никогда не получат членство в ЕС и НАТО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украины и Грузия никогда не получат членство в Европейском союзе и альянсе НАТО.
Дмитрий Медведев утверждает, что Украина и Грузия не смогут получить членство в Евросоюзе, так как смогут туда попасть только «сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса» НАТО. При этом, по словам Медведева, в альянс их точно никто не возьмет.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в руководстве альянса НАТО «сидят не конченные идиоты», которые сумеют найти причину отказа для вступления в альянс Украины и Грузии. Медведев считает, что руководство альянса прекрасно понимает, что «не сможет тащить на себе такие запущенные страны, которые к тому же находятся в территориальном споре с Россией».
Пока идут территориальные споры, пусть Киев и Тбилиси в альянс просто опасно. При этом, Медведев отметил, что в НАТО до конца «будут строить невинные рожицы и делать лицемерные заявления по поводу политики открытых дверей для Украины и Грузии».
Ранее на саммите стран Европейского союза для Украины одобрили статус кандидата на вступление в объединение. Причем Еврокомиссия порекомендовала дать этот статус только Украине, а Грузии «отказать до проведения реформ».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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