США угрожают Ирану тяжелыми последствиями за издевательства над своими гражданами

Вашингтон пообещал Ирану тяжелые последствия, если там будут издеваться над гражданами США.

Вашингтон пообещал Ирану "тяжелые последствия", если в стране будут посягать на жизни граждан Соединенных Штатов, в том числе и должностных лиц в отставке.

Об этом заявил в среду, 10 августа, помощник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее американские власти обвинила Корпус стражей исламской революции в том, что один из чего членов готовил покушение на Джона Болтона, несколько лет назад занимавший пост помощника Трампа.

По словам Салливана, Штаты никогда не откажутся от защиты граждан своей страны от угроз насилия.

"Мы говорили об этом раньше и скажем снова: администрация Джо Байдена не откажется защищать всех американских граждан от угроз насилия и терроризма. Если Иран посягнет на кого-либо из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить США или служил ранее, то страна столкнется с тяжелыми последствиями", - заявил Салливан.

Также Салливан добавил, что страна будет использовать все возможные ресурсы для защиты своих граждан.