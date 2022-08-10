В Европе дорожают продукты питания из-за энергетического кризиса
Чрезмерно высокие цены на энергоносители в Европе приводят к росту цен на все, для чего используется энергия, включая продукты питания.
По данным Bloomberg, инфляция в Великобритании в этом году превысит 13%, при этом треть домохозяйств вынуждена тратить более 10% своего дохода на энергию.
В континентальной Европе ситуация не сильно отличается, поскольку цены на газ бьют рекорд за рекордом.
Руководитель отдела исследований сырьевой компании ED&F Man Кона Хак отмечает, что худшее еще впереди, поскольку цены на энергоносители растут. Эта зима изменит правила игры, и затраты на переработку, скорее всего, вырастут.
В отчете Bloomberg отмечается, что завышенные цены на энергоносители вынуждают некоторых производителей растительного масла перемещать свое производство за пределы Европы в поисках более низких затрат на энергию.
Ситуация может ухудшиться и с ценами на продукты питания, если Европе придется прибегнуть к нормированию энергии в случае нехватки природного газа и электричества зимой.
Возможно, некоторые пищевые предприятия придется закрыть, поскольку правительства уделяют первоочередное внимание энергетической безопасности домохозяйств.
По нению экспертов, кризис цен на продовольствие может быть особенно болезненным для британцев.
Опубликовано: Светлана Репина
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