Китай назвал США «главным зачинщиком» украинского кризиса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому государственному информагентству ТАСС заявил, что Вашингтон является главным зачинщиком украинского кризиса.

По словам дипломата, США загоняют Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся объединить Украину с Евросоюзом.

Он отметил, что Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику.

По мнению Чжана Ханьхуэя, конечная цель США — измотать и раздавить Россию затяжной войной и санкциями.

При этом Чжан сказал, что китайско-российские отношения вступили в лучший период в истории, характеризующийся высочайшим уровнем взаимного доверия, высочайшей степенью взаимодействия и величайшим стратегическим значением.

Он выступил против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе в самоуправляющийся Тайвань, который Китай называет своим.

Дипломат сказал, что США пытаются применить ту же тактику на Украине и на Тайване, чтобы возродить менталитет холодной войны, сдержать Китай и Россию, спровоцировать соперничество и конфронтацию крупных держав.

Посол заявил, что невмешательство во внутренние дела — это самый фундаментальный принцип поддержания мира и стабильности.