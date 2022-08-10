Китай назвал США «главным зачинщиком» украинского кризиса
Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй в интервью российскому государственному информагентству ТАСС заявил, что Вашингтон является главным зачинщиком украинского кризиса.
По словам дипломата, США загоняют Россию в угол неоднократным расширением оборонного альянса НАТО и поддержкой сил, стремящихся объединить Украину с Евросоюзом.
Он отметил, что Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции в отношении России, продолжает поставлять Украине вооружение и военную технику.
По мнению Чжана Ханьхуэя, конечная цель США — измотать и раздавить Россию затяжной войной и санкциями.
При этом Чжан сказал, что китайско-российские отношения вступили в лучший период в истории, характеризующийся высочайшим уровнем взаимного доверия, высочайшей степенью взаимодействия и величайшим стратегическим значением.
Он выступил против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе в самоуправляющийся Тайвань, который Китай называет своим.
Дипломат сказал, что США пытаются применить ту же тактику на Украине и на Тайване, чтобы возродить менталитет холодной войны, сдержать Китай и Россию, спровоцировать соперничество и конфронтацию крупных держав.
Посол заявил, что невмешательство во внутренние дела — это самый фундаментальный принцип поддержания мира и стабильности.
Опубликовано: Светлана Репина
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