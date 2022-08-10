Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично посетит Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возглавит группу экспортов, которая посетит Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что примет участие в заседании Совета безопасности ООН в связи с ситуацией на ЗАЭС. Он проинформирует участников об участившихся инцидентах и лично возглавит миссию экспертов, которая посетит станцию.
Гросси подчеркнул, что приветствует возможность лично проинформировать Совбез ООН о чрезвычайно серьезной ситуации, с которой столкнулась одна из крупнейших в мире и крупнейшая в Европа атомная электростанция в Запорожском районе.
Он напомнил, что в настоящее время станция находится в зоне активных боевых действий, что вызывает обеспокоенность как у экспертов МАГАТЭ, так и военных, которые находятся в Запорожской области (с российской и украинской стороны, которые обвиняют в обстрелах АЭС друг друга).
Гросси подчеркнул, что проинформирует Совет безопасности ООН о своих намерениях лично возглавить миссию МАГАТЭ на объект (то есть, на Запорожскую АЭС) в самое ближайшее время. Он добавил, что присутствие МАГАТЭ на АЭС сегодня имеет первостепенное значение для снижения опасности возможной ядерной катастрофы.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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