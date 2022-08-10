Британцев призывают вместо душа и ванны обтираться влажными полотенцами для экономии воды

Компании водоснабжения разослали своим клиентам-домохозяйствам письма с призывом сократить потребление воды в связи с приближающейся жарой.

Гражданам предлагают вместо того, чтобы принимать душ или ванну, обтираться влажными полотенцами.

Есть и другие советы. Так, Thames Water предложила людям использовать дубовые бочки для сбора дождя и мыть собак в оставшейся воде из детского бассейна.

Компания Southern Water ранее которая ввела запрет на использование шлангов в некоторых частях Хэмпшира и Сассекса.

Эта же организация посоветовала клиентам бросить себе вызов и научиться принимать душ за четыре минуты.

Поставщик воды Severn Trent предложил повторно использовать воду из детских бассейнов для полива растений.

По словам представителя Thames Water, количество воды в хранилищах будет сокращаться, если в ближайшие месяцы уровень осадков не будет выше среднего.

Сотрудник Severn Trent рассказал, что компания доставляет 2 млрд л воды и забирает 3,1 млрд л сточных вод в день через свою сеть из 140 000 км труб.