Британцев призывают вместо душа и ванны обтираться влажными полотенцами для экономии воды
Компании водоснабжения разослали своим клиентам-домохозяйствам письма с призывом сократить потребление воды в связи с приближающейся жарой.
Гражданам предлагают вместо того, чтобы принимать душ или ванну, обтираться влажными полотенцами.
Есть и другие советы. Так, Thames Water предложила людям использовать дубовые бочки для сбора дождя и мыть собак в оставшейся воде из детского бассейна.
Компания Southern Water ранее которая ввела запрет на использование шлангов в некоторых частях Хэмпшира и Сассекса.
Эта же организация посоветовала клиентам бросить себе вызов и научиться принимать душ за четыре минуты.
Поставщик воды Severn Trent предложил повторно использовать воду из детских бассейнов для полива растений.
По словам представителя Thames Water, количество воды в хранилищах будет сокращаться, если в ближайшие месяцы уровень осадков не будет выше среднего.
Сотрудник Severn Trent рассказал, что компания доставляет 2 млрд л воды и забирает 3,1 млрд л сточных вод в день через свою сеть из 140 000 км труб.
Опубликовано: Светлана Репина
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