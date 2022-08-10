В Morgan Stanley назвали потенциально самую сильную экономику Азии в 2022-2023 годах, и это не Китай

Экономисты Morgan Stanley считают, что Индия может стать самой сильной экономикой Азии в 2022-2023 годах.

Аналитики указывают на хорошие возможности для создания устойчивого внутреннего спроса за счет экономических реформ, молодой рабочей силы и инвестиций в бизнес.

Компания ожидает, что рост в Индии составит в среднем 7% в 2022-2023 годах и внесет 28% и 22% в азиатский и глобальный рост соответственно.

Прогноз Morgan Stanley исходит из того, что третья по величине экономика Азии выросла на 9,2% в 2022 финансовом году. Это резкое восстановление после сокращения на 6,6% в предыдущем году из-за COVID-19.

Теперь Индия ожидает роста ВВП на 2022-2023 годы на уровне 8%-8,5%. Экономисты считают, что снижение корпоративных налогов, схема стимулирования производства и диверсификация цепочки поставок положительно отразятся на экономике страны.

Прогноз Morgan Stanley также связан с тем, что развитые экономики рисуют мрачную картину, поскольку деловая активность в США и еврозоне в июле сократилась.

В компании отмечают, что здоровые корпоративные балансы и деловая уверенность являются хорошим предзнаменованием для инвестиционных перспектив Индии.

Morgan Stanley заявил, что бюджет Индии в размере 39,45 трлн рупий (529,7 млрд долларов) на текущий финансовый год продолжает смещаться в сторону увеличения государственных инвестиций.