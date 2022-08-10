В Нью-Йорке могут ввести сбор с водителей за дорожные пробки в 23 доллара
Нью-Йорк может ввести плату за пробки в размере до 23 долларов в день в конце следующего года. Таким способом власти города хотят сократить количество машина на улицах.
Ожидается, что введение сбора сократит количество автомобилей, въезжающих на Манхэттен, примерно на 15-20%.
Город хочет взимать ежедневную плату за транспортные средства, въезжающие или остающиеся в пределах центрального делового района, определяемого как между 60-й улицей в центре Манхэттена и Бэттери-парком на южной оконечности Манхэттена.
Нью-Йорк, с самым загруженным трафиком в США, станет первым крупным городом США, который последует за Лондоном, который ввел аналогичную плату в 2003 году.
Законодатели Нью-Йорка одобрили план в 2019 году, и изначально предполагалось, что он начнется в 2021 году. Но федеральное правительство при президенте Дональде Трампе не предприняло никаких действий.
Федеральное управление автомобильных дорог (FHWA), которое должно одобрить этот шаг, заявило в среду, что провело необходимую экологическую оценку.
Теперь управлению предстоит рассмотреть комментарии общественности, предоставленные в срок до 9 сентября.
Сроки принятия решения не называются, но столичное транспортное управление (MTA) заявило, что плата может вступить в силу в течение 10 месяцев после получения разрешения.
Водители легковых автомобилей могут платить от 9 до 23 долларов за въезд в часы пик, а ночные сборы могут составлять всего 5 долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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