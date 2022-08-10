Белый дом предупреждает Иран о серьезных последствиях за нападение на любого гражданина США
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями за нападение на любого гражданина США.
Заявление было сделано после обвинений в том, что член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) планировал нанять кого-то для убийства бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Салливан подчеркнул, что администрация Байдена не откажется от защиты всех американцев от угроз насилия и терроризма.
Он сказал, что если Иран нападет на кого-либо из американских граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам, или тех, кто служил ранее, то столкнется с серьезными последствиями.
Салливан отметил, что в распечатанных обвинительных документах Министерства юстиции (DOJ) описываются продолжающиеся попытки Ирана убить Болтона на американской земле.
Он сказал, что США будут продолжать использовать все ресурсы правительства для защиты американцев и поблагодарил Министерство юстиции и ФБР за то, как они справились с ситуацией.
Министерство юстиции 10 августа сообщило, что Шахрам Пурсафи якобы начал планировать убийство Болтона в октябре.
Планирование, вероятно, было сделано в отместку после того, как США убили Касема Сулеймани, лидера элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР, в результате удара беспилотника в январе 2020 года.
В сообщении Министерства юстиции утверждается, что Пурсафи пытался заплатить людям 300 000 долларов за убийство Болтона в Вашингтоне, округ Колумбия, или Мэриленде.
Опубликовано: Светлана Репина
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