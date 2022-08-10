Беглый президент Шри-Ланки просит разрешить ему въезд в Таиланд

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса запросил въезд в Таиланд для временного пребывания. После бегства из своей страны он находился в Сингапуре.

Раджапакса бежал 14 июля после беспрецедентных беспорядков, вызванных худшим экономическим кризисом в Шри-Ланке за семь десятилетий, и через несколько дней после того, как тысячи протестующих ворвались в официальную резиденцию и офис президента.

Тани Санграт, представитель министерства иностранных дел Таиланда, сказал, что у Раджапакс есть дипломатический паспорт, который позволяет ему въезжать в страну на 90 дней.

По словам Санграта, въезд Раджапаксы в Таиланд носит временный характер. Он не намерен получать там политическое убежище.

После отъезда из Шри-Ланки Раджапакса не появлялся на публике и не комментировал ситуацию. Ранее правительство Сингапура заявило, что город-государство не предоставил ему никаких привилегий или иммунитета.

Преемник Раджапаксы Ранил Викремесингхе предложил бывшему президенту воздержаться от возвращения в Шри-Ланку в ближайшем будущем.

Если Раджапакса вернется в Шри-Ланку, он может лишиться защиты закона, если против него будут выдвинуты какие-либо обвинения, заявили юристы.

Некоторые критики и протестующие обвиняют Раджапаксу и его семью в неправильном управлении экономикой во время его пребывания на посту президента, что привело к худшему финансовому кризису в южноазиатской стране с момента обретения независимости от Великобритании в 1948 году.