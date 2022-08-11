Фермеры рассказали, как получить хороший урожай редьки

Из редьки готовят различные блюда, ее используют для лечения некоторых болезней. Вырастить этот корнеплод на собственном участке совсем не сложно.

Редьку нужно выращивать на хорошо освещенных участках, иначе она получится невкусной. Перед посадкой не следует вносить свежий навоз. Почва должна быть рыхлой и легкой.

Грунт желательно удобрить мочевиной и суперфосфатом, а также древесной золой. Семена предварительно обеззараживают.

Летние сорта высаживают в конце мая, зимние – в последних числах июня. Для редьки очень важен полив. При недостатке влаги плоды трескаются и становятся горькими.

Редьку можно сажать на грядки после огурцов, томатов, картофеля, зелени, тыквы. Она плохо растет рядом с горохом, капустой и клубникой, хорошо – возле огурцов, кабачков, помидоров и моркови.

Семена высаживают в бороздки на глубину около 2 см на расстоянии в 30-40 см. Их нужно предварительно пролить водой. Затем бороздки засыпают и накрывают агроволокном до появления всходов.

Ростки можно обработать золой и табачной пылью. Впоследствии такая обработка от вредителей проводится раз в неделю.

Подкормки также необходимо повторять, интервал должен составлять около месяца. Для этого используются мочевина, суперфосфат и хлористый калий.