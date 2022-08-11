Агрономы рассказали, чем более свекла и как ее лечить

В конце лета свеклу могут атаковать вредители или микроорганизмы, вызывающие опасные заболевания.

Одна из таких болезней – фомоз. Внешне плоды могут быть нормальными, но при разрезании внутри обнаруживается почерневшая мякоть.

Фомоз вызывают грибы. Признаками заболевания являются круглые пятна на листьях, которые постепенно разрастаются и со временем приводят к отмиранию листа.

Грибы зимуют в грунте, в растительных остатках и могут поражать свежие весенние всходы в следующем сезоне.

Нередко встречается и другая болезнь свеклы – церкоспороз. Для его развития благоприятна влажная и теплая погода, заболевание чаще проявляется при отсутствии севооборота и загущении посадок.

Церкоспороз вызывает появление коричневых пятен на листьях и их постепенное высыхание. От этой болезни растение может погибнуть.

Для профилактики обоих заболеваний в середине лета проводится внекорневая подкормка с борной кислотой. 2 г порошка нужно развести в 0,5 л горячей воды, перемешать, остудить, добавить 10 л воды. В раствор стоит добавить 50 г хлористого калия.

Состав используется для опрыскивания. Через неделю выполняется обработка раствором хлористого калия.

Если болезнь все же проявилась, можно попробовать внести под корень смесь 200 г мела или извести с 50 г хлористого калия.