Агрономы рассказали, чем более свекла и как ее лечить
В конце лета свеклу могут атаковать вредители или микроорганизмы, вызывающие опасные заболевания.
Одна из таких болезней – фомоз. Внешне плоды могут быть нормальными, но при разрезании внутри обнаруживается почерневшая мякоть.
Фомоз вызывают грибы. Признаками заболевания являются круглые пятна на листьях, которые постепенно разрастаются и со временем приводят к отмиранию листа.
Грибы зимуют в грунте, в растительных остатках и могут поражать свежие весенние всходы в следующем сезоне.
Нередко встречается и другая болезнь свеклы – церкоспороз. Для его развития благоприятна влажная и теплая погода, заболевание чаще проявляется при отсутствии севооборота и загущении посадок.
Церкоспороз вызывает появление коричневых пятен на листьях и их постепенное высыхание. От этой болезни растение может погибнуть.
Для профилактики обоих заболеваний в середине лета проводится внекорневая подкормка с борной кислотой. 2 г порошка нужно развести в 0,5 л горячей воды, перемешать, остудить, добавить 10 л воды. В раствор стоит добавить 50 г хлористого калия.
Состав используется для опрыскивания. Через неделю выполняется обработка раствором хлористого калия.
Если болезнь все же проявилась, можно попробовать внести под корень смесь 200 г мела или извести с 50 г хлористого калия.
Опубликовано: Светлана Репина
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