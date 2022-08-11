Президент Мали Гоита поблагодарил Путина за поставку Су-25 и вертолетов по телефону
Президент Мали провел телефонный разговор с президентом России Путиным после получения российской военной техники, сообщил Ассими Гоита в своем Twitter-аккаунте.
«Мы обсудили поддержку Российской Федерацией политического перехода Мали, и я высоко оценил качество нашего партнерства, основанного на уважении суверенитета Мали и чаяний его населения », — заявил президент Гойта в социальных сетях.
Военные пришедшие к власти в августе 2020 года в Мали в разгар беспорядков в сфере безопасности, решили порвать с французскими союзниками, которые с 2013 года ведут военные действия против джихадистов, и энергично возобновить сотрудничество с Россией.
Во вторник малийская армия получила новую военную технику, в том числе пять самолетов и боевой вертолет. На церемонии передачи техники малийские военные заявили о взаимовыгодном партнерстве с Российской Федерацией. На Мали в настоящее время прибыло большое количество российских военных инструкторов.
Запад со своей стороны осуждают использование правительством Мали услуг частного российского охранного предприятия «Вагнер». В мае Россия признала присутствие ЧВК в Мали «на коммерческой основе».
Полковник Ассими Гоита также принял в среду Амину Дж. Мохаммед, заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, и Махамата Салеха Аннадифа, главу отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля, в контексте напряженности в отношениях с организацией. По словам президента Мали, они говорили об «общих заботах».
В течение месяца в Бамако были задержаны 49 ивуарийских солдат, обвиненных в наемничестве.
Мали находится в состоянии террористической угрозы с 2012 года. Распространение джихадистов, первоначально ограниченное севером страны, отмечается в центральной и южной части Мали, а также в соседних Буркина-Фасо и Нигере.
Согласно новому отчету, опубликованному в среду, 42 малийских солдата были убиты в воскресенье на северо-востоке Мали, недалеко от границ Буркина-Фасо и Нигера, в результате нападения, приписываемого джихадистам против малийских сил.
Опубликовано: Тарас Медведев
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