Суд Ливана наложил арест на имущество депутатов виновных во взрывах в порту Бейрута

Правосудие распорядилось в среду, 10 августа, о временном аресте имущества двух депутатов, обвиняемых по делу взрыве, разрушившем порт Бейрута два года назад.

«Судья Наджа Итани издал временный ордер на конфискацию имущества депутатов Али Хасана Халила и Гази Зейтера на сумму 100 миллиардов ливанских фунтов», — сообщил AFP источник в суде.

Решение суда было вынесено в связи с жалобой, поданной Бейрутской коллегией адвокатов в Гражданский суд первой инстанции ливанской столицы на проведение допроса двух депутатов: Али Хасана Халила (бывший министр финансов) и Гази Зейтера (бывший министр общественных работ).

В суде отметили, что депутаты «использовали свои права (...) произвольным образом, подав жалобы, направленные на то, чтобы помешать расследованию».