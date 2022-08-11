Немецкий офицер запаса предстанет перед судом по подозрению в шпионаже в пользу России

Офицер запаса немецкой армии, начиная с четверга, предстанет перед правосудием ФРГ по обвинению в шпионаже в период с 2014 по 2020 год в пользу России.

Федеральная прокуратура, ведающая делами о терроризме и шпионаже, подозревает его в предоставлении российским спецслужбам информации о резервистах Бундесвера, «гражданской обороне» и о последствиях экономических санкций, введенных против Москвы с 2014 года.

В случае осуждения Высшим судом Дюссельдорфа этому человеку, действовавшему якобы из сочувствия к России и не получившему, по данным СМИ, оплаты за свои услуги, грозит тюремное заключение сроком на несколько лет.