Тайвань провел учения артиллерии по уничтожению китайского десанта
Тайваньские военные провели очередные учения с боевыми стрельбами в четверг после того, как Пекин завершил свои крупнейшие в истории военные учения вокруг острова.
Тайваньские силы стреляли из гаубиц и сигнальных ракет в рамках учений по обороне, сообщил AFP представитель 8-го корпуса Лу Воей-Дже.
Эти маневры в уезде Пиндун, начавшиеся в 08:30 (00:30 по Гринвичу), продолжались час, добавил он. В прямом эфире показывали артиллерийские орудия, выстроившиеся на берегу, и солдат, разделенных на части, стреляющих одну за другой из гаубиц в море.
Тайвань уже провел военные учения во вторник в Пиндуне. По данным армии, в маневрах приняли участие несколько сотен военных.
Власти минимизировали масштабы этих учений, убедившись, что они уже запланированы и не являются ответом на учения Китая.
«На учениях у нас две цели: первая — обеспечить хорошее состояние артиллерии и ее хорошее техническое обслуживание, а вторая — подтвердить результаты прошлого года», — пояснил Лу Воей-Дже, имея в виду военные учения в 2021 году.
Пекин объявил об окончании своих маневров в среду, заявив, что его силы «выполнили различные задачи» в Тайваньском проливе, пообещав продолжить патрулирование его вод. Но в том же заявлении Китай заверил, что «продолжит проводить военную подготовку и готовиться к войне».
В то же время китайское управление по делам Тайваня заявило в среду, что Пекин «не отказывается от применения силы» против своего соседа и оставляет за собой «возможность принять все необходимые меры».
«Мы готовы создать широкое пространство (сотрудничества) для достижения мирного воссоединения», — говорится в документе: «Но мы не оставим места сепаратистским действиям, направленным на псевдонезависимость Тайваня».
Опубликовано: Тарас Медведев
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