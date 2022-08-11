Тайвань провел учения артиллерии по уничтожению китайского десанта

Тайваньские военные провели очередные учения с боевыми стрельбами в четверг после того, как Пекин завершил свои крупнейшие в истории военные учения вокруг острова.

Тайваньские силы стреляли из гаубиц и сигнальных ракет в рамках учений по обороне, сообщил AFP представитель 8-го корпуса Лу Воей-Дже.

Эти маневры в уезде Пиндун, начавшиеся в 08:30 (00:30 по Гринвичу), продолжались час, добавил он. В прямом эфире показывали артиллерийские орудия, выстроившиеся на берегу, и солдат, разделенных на части, стреляющих одну за другой из гаубиц в море.

Тайвань уже провел военные учения во вторник в Пиндуне. По данным армии, в маневрах приняли участие несколько сотен военных.

Власти минимизировали масштабы этих учений, убедившись, что они уже запланированы и не являются ответом на учения Китая.

«На учениях у нас две цели: первая — обеспечить хорошее состояние артиллерии и ее хорошее техническое обслуживание, а вторая — подтвердить результаты прошлого года», — пояснил Лу Воей-Дже, имея в виду военные учения в 2021 году.

Пекин объявил об окончании своих маневров в среду, заявив, что его силы «выполнили различные задачи» в Тайваньском проливе, пообещав продолжить патрулирование его вод. Но в том же заявлении Китай заверил, что «продолжит проводить военную подготовку и готовиться к войне».

В то же время китайское управление по делам Тайваня заявило в среду, что Пекин «не отказывается от применения силы» против своего соседа и оставляет за собой «возможность принять все необходимые меры».

«Мы готовы создать широкое пространство (сотрудничества) для достижения мирного воссоединения», — говорится в документе: «Но мы не оставим места сепаратистским действиям, направленным на псевдонезависимость Тайваня».