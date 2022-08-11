Иран готовил покушение на советника Трампа Джона Болтона

Сотрудник Корпуса стражей исламской революции Шахрам Пурсафи был обвинен в США в заговоре с целью убийства советника по безопасности эка- президента США Дональда Трампа Джона Болтона.

Министерство юстиции заявило в среду в Вашингтоне, что 45-летний мужчина из Тегерана обвиняется в подготовке заказного убийства за обещанное вознаграждения в размере 300 000 долларов. По данным министерства, он находится на свободе за границей. Других подробностей о местонахождении министерство не сообщило.

Прокуратура считает, что план был задуман как возмездие за нападение в январе 2020 года, в результате которого погиб иранский генерал Гассем Сулеймани.

Болтон, которого считали сторонником жесткой линии, особенно в отношении Ирана, был советником по безопасности в Белом доме в 2018 и 2019 годах. Затем он ушел в отставку, поссорившись с Трампом.

«Это не первый раз, когда мы раскрываем иранские заговоры мести против людей на американской земле, и мы будем неустанно работать, чтобы раскрыть и пресечь каждую из этих попыток», — заявил заместитель генерального прокурора Мэтью Олсен.

Если иранца поймают и осудят, ему грозит до 10 лет тюрьмы за планы и еще 15 лет за обещанный платеж. По данным ведомства, заговор с целью убийства зародился осенью 2021 года.