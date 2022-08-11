Ким Чен Ын заявил о беспрецедентной победе над эпидемией Covid-19
В стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания с 29 июля и только 74 случая смерти с конца апреля. По словам Ким Чен Ына, это «беспрецедентное чудо».
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду провозгласил «громкую победу» над Covid-19 после того, как сам заболел, по словам его сестры, которая обвиняет Сеул в том, что он является источником эпидемии в его стране.
По сообщению официального информационного агентства ЦТАК, на встрече с медицинскими работниками и учеными, Ким Чен Ын приветствовал эту «победу (…) в войне против серьезной болезни».
«Победа, одержанная нашим народом, — это историческое событие, которое еще раз показало миру величие нашего государства, несокрушимое упорство нашего народа и прекрасные национальные обычаи, которыми мы гордимся», — добавил северокорейский лидер.
Северная Корея, одна из первых стран в мире, которая закрыла свои границы в январе 2020 года после появления вируса в соседнем Китае, объявила о своем первом случае коронавируса 12 мая 2020 года, а Ким Чен Ын лично взялся лично за борьбу с эпидемией.
С 29 июля Пхеньян не сообщал о новых случаях. По данным KCNA, в Северной Корее зарегистрировано почти 4,8 миллиона случаев коронавируса и всего 74 случая смерти, официальный уровень летальности составляет 0,002%.
Управление эпидемией «является беспрецедентным чудом в истории общественного здравоохранения во всем мире», отметил Ким на упомянутой встрече.
Согласно другому сообщению ЦТАК, влиятельная сестра лидера сообщила, что он сам был болен.
«Ким страдал от высокой температуры в дни этой карантинной войны, но он не мог ни на мгновение прилечь, так как думал о людях, за которых он нес ответственность», — сказал Ким Ё Чжон.
Пхеньян впервые сообщил о заражении коронавирусом Ким Чен Ына, здоровье которого является объектом пристального внимания наблюдателей. Ким Ё Чжон также обвинил Южную Корею в том, что она является источником эпидемии в ее стране, отправив пропагандистские листовки на воздушных шарах.
Несмотря на запрет, введенный в 2021 году, южнокорейские активисты продолжают отправлять воздушные шары с листовками и долларовыми купюрами, что вызывает протесты со стороны Пхеньяна.
Осуждая «преступление против человечности», сестра и советник Ким Чен Ына пригрозили Сеулу «решительными репрессиями». Министерство объединения Южной Кореи отвергло беспочвенные обвинения и грубые, угрожающие комментарии со стороны Пхеньяна.
Аналитики считают, что заявление о победе над Covid демонстрирует готовность Северной Кореи обратиться к другим приоритетам, таким как возрождение экономики или проведение ядерных испытаний.
«Воинственная риторика Ким Ё Чжон вызывает беспокойство, потому что она не только пытается обвинить Южную Корею в возможном возрождении Covid, но и пытается оправдать предстоящую военную провокацию Северной Кореи», — заявила Лейфа-Эрика Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.
Эксперты, в том числе ВОЗ, скептически относятся к статистике здравоохранения Пхеньяна и его контролю над вспышкой эпидемии. Эксперты говорят, что больницы страны, как известно, недостаточно оснащены, в них мало отделений интенсивной терапии и нет лечения или вакцины от коронавируса. Согласно официальным данным, в соседней Южной Корее с эффективной системой здравоохранения и высоким уровнем вакцинации населения уровень смертности составляет 0,12%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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