Сухогруз Razoni с украинской кукурузой отправился обратно в Турцию, к новому покупателю
Первая партия зерновых, покинувшая одесский порт, после отказа ливанского покупателя отправится в Турцию, где нашелся новый покупатель зерна.
Сухогру Razoni, который вышел из украинского порта Одесса 1 августа с 26 000 тонн кукурузы на борту, в среду прибыл в порт Мерсин вТурциия, согласно сайтам мониторинга морского движения.
Договор купли-продажи с первоначальным покупателем был расторгнут. Пятимесячный срок поставки «побудил покупателя и грузоотправителя договориться об отмене заказа», пояснили в пресс-релизе посольства Украины в Ливане.
Согласно соглашению о гуманитарных коридорах, « 12 судов уже вышли из украинских портов с сельхозпродукцией, предназначенной для семи стран, и еще два судна пришвартовались под погрузку», написал в среду в Facebook глава украинской портовой администрации Алексей Востриков.
Фредерик Кенни, высокопоставленный представитель ООН, отвечающий за надзор за соглашением, заявил, что после украинской кукурузы на следующей неделе начнется экспорт пшеницы.
«Следующий шаг — перевалка трех миллионов тонн зерновых из расчета сто судов в месяц», — уточнил Алексей Востриков.
Опубликовано: Тарас Медведев
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