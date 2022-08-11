Ким Чен Ын заявил, что в КНДР больше нет коронавируса

Глава Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране.

Генеральный секретарь коммунистической партии Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын объявил, что в стране больше нет коронавируса.

Он назвал это кампанией в борьбе против вторгшегося в КНДР нового коронавируса.

"Средства массовой информации Северной Кореи так передали заявление лидера страны: "Ким Чен Ын торжественно объявил о победе в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению вторгшегося на нашу территорию нового коронавируса".

Сестра Ына Ким Е Чен в свою очередь заявила о том, что коронавирус проник из Южной Кореи и пообещала убить лидеров страны.

Опубликовано: Николай Скира

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 