Ким Чен Ын заявил, что в КНДР больше нет коронавируса
Глава Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в стране.
Генеральный секретарь коммунистической партии Корейской народной демократической республики Ким Чен Ын объявил, что в стране больше нет коронавируса.
Он назвал это кампанией в борьбе против вторгшегося в КНДР нового коронавируса.
"Средства массовой информации Северной Кореи так передали заявление лидера страны: "Ким Чен Ын торжественно объявил о победе в экстренной противоэпидемической кампании по уничтожению вторгшегося на нашу территорию нового коронавируса".
Сестра Ына Ким Е Чен в свою очередь заявила о том, что коронавирус проник из Южной Кореи и пообещала убить лидеров страны.
Опубликовано: Николай Скира
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