Eurostat: Европа начала покупать больше российской нефти вопреки прямому запрету на поставки

По данным статистического европейского агентства Eurostat, страны ЕС начали покупать больше российской нефти вопреки прямому запрету на поставки, который прописан в шестом пакете санкций в отношении РФ.

Только предварительные данные говорят о том, что за июни страны Евросоюза импортировали порядка 7,3 миллионов тонн сырой российской нефти, что на 0,4% больше показателей мая. Поставки нефтепродуктов из Россию в Европу составили 2,65 миллионов тонн, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее.

Среди лидеров объемов закупок российской нефти можно выделить Германию, которая закупила нефти из России на 2,2 миллиарда евро, Италию (1,7 миллиарда евро), Польшу (1,2 миллиардов евро), Нидерланды (672 миллиона евро), Болгарию (627 миллионов евро) и Францию (514 миллионов евро).

Если говорить о полугодии в целом, закупки нефти и нефтепродуктов из России в Европу действительно снизились. По сравнению с январем, в июне объем закупок нефти и нефтепродуктов упал на 7%. Однако, если смотреть на картинку в целом, то поставки нефти из России в Европу продолжают расти на протяжении трех последних месяцев.

Страны ЕС в начале июня вели запрет на покупку нефти и нефтепродуктов из России морским путем. В полной мере запрет вступит в силу в феврале 2023 года. При этом эмбарго не касается поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».