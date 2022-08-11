Швейцария согласилась представлять интересы Украины в России

Швейцария и Украины договорились о представлении интересов официального Киева в Российской Федерации. Швейцарское Министерство иностранных дел подтвердило информацию.

В МИД Швейцарии отметили, что страна действительно готова представлять интересы Украины в России. Однако до того, как полномочия вступят в силу, официальная Москва должна выразить свое согласие на такое посредничество между Россией и Украиной.

Ранее в Швейцарии заявляли, что страна готова предоставить свои услуги и возможности по урегулированию конфликта в Украине обеим сторонам. То есть, Швейцария согласна сотрудничать, как с Киевом, так и Москвой для скорейшего разрешения разногласий.

Кроме того, Швейцария неоднократно выражала желание предоставить сторонам переговорную площадку в случае необходимости. К сожалению, последние несколько недель переговоры между Россией и Украиной не проходят.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что правительство ведет с российской стороной дискуссию по поводу Украины, однако не может напрямую вмешиваться в процессы. При этом готово предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву на равных условиях.