Госдеп: США не будут закрывать въезд для граждан России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что страна не закроет въезд для россиян.

В Государственном департамента Соединенных Штатов Америки заявили, что для граждан Российской Федерации нет ограничений на получение виз.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента, курирующая вопросы выдачи виз, Джули Стаффт

"Никаких ограничений на выдачу виз и въезд в США для россиян нет", - говорится в заявлении Стаффт.

Она также отметила, что проблемы с подачей документов на американскую визу в Москве связаны с ограничениями на работу посольства, которые ввели российские власти.

При этом Стаффт добавила, что граждане России могут получить визу в американском представительстве в любой другой стране.