Как оказалось, щуку можно поймать и на мелководье

Несмотря на то, что щука предпочитает все же глубокие места, довольно часто, она заходит на мелководье в поисках пищи. Как правило, она подстерегает рыбу, которая прячется в корягах.

Для того чтобы правильно подобрать место, достаточно выбрать неглубокое место, примерно до 1 метра в глубину. При этом обратите внимание на то, что вас окружает.

Обязательно должна быть растительность, лучше, если это будут заросли камышей или рядом будет много коряг.

В том случае если вы заметите, что такие места есть, можно надеяться на хороший улов. Конечно, не нужно рассчитывать на то, что такая рыбалка будет простой.

Ведь если много травы, то и снасти достать без зацепов может не каждый рыбак. Как только щука поймет, что у нее во рту посторонний предмет, она начнет выкруживаться и стараться сорваться с крючка.

Бывает и такое, что рядом растущая трава наматывается на тело рыбы, а за счет этого увеличивается и ее вес. Поэтому не каждый рыбак сможет справиться с такой нагрузкой и вытянуть рыбу.

Рыбалка на щуку всегда отличается. Поэтому стоит задуматься о том, какие вы все же возьмете снасти.

Обязательно нужно обратить внимание на леску, она не должна быть тонкой. Да и крючок должен быть острым, поэтому стоит проверить качество его заточки.

Несмотря на то, что выше я сказал об отсутствии необходимости выбирать правильно удилище, все же стоит задуматься о том, что нужно взять с собой.

Если планируете ловить на живца, то лучше всего взять с собой спиннинг или поплавочную удочку, но и они должны отличаться прочностью.

Леска должна быть толстой, так как если она не будет достаточно прочной, то рыба сорвется в самый не подходящий момент.

Поводок должен быть металлическим, а вот леску лучше всего заменить шнуром. Только имея с собой такие снасти, вы можете быть уверены, что вытяните рыбу любого размера.

Все зависит от того, в каких условиях вы планируете ловить рыбу. Если рядом растительность, то и блесну нужно использовать соответствующую.

В том случае если трава ниже поверхности воды, то лучше всего использовать воблеры, которые используются для поверхностной ловли.

Леска должна быть в постоянном натяжении, иначе вы просто не заметите поклевку щуки. Правильно нужно провести и вываживание. Не всегда это процесс простой и поэтому вам придется потрудиться.