Как оказалось, щуку можно поймать и на мелководье
Несмотря на то, что щука предпочитает все же глубокие места, довольно часто, она заходит на мелководье в поисках пищи. Как правило, она подстерегает рыбу, которая прячется в корягах.
Для того чтобы правильно подобрать место, достаточно выбрать неглубокое место, примерно до 1 метра в глубину. При этом обратите внимание на то, что вас окружает.
Обязательно должна быть растительность, лучше, если это будут заросли камышей или рядом будет много коряг.
В том случае если вы заметите, что такие места есть, можно надеяться на хороший улов. Конечно, не нужно рассчитывать на то, что такая рыбалка будет простой.
Ведь если много травы, то и снасти достать без зацепов может не каждый рыбак. Как только щука поймет, что у нее во рту посторонний предмет, она начнет выкруживаться и стараться сорваться с крючка.
Бывает и такое, что рядом растущая трава наматывается на тело рыбы, а за счет этого увеличивается и ее вес. Поэтому не каждый рыбак сможет справиться с такой нагрузкой и вытянуть рыбу.
Рыбалка на щуку всегда отличается. Поэтому стоит задуматься о том, какие вы все же возьмете снасти.
Обязательно нужно обратить внимание на леску, она не должна быть тонкой. Да и крючок должен быть острым, поэтому стоит проверить качество его заточки.
Несмотря на то, что выше я сказал об отсутствии необходимости выбирать правильно удилище, все же стоит задуматься о том, что нужно взять с собой.
Если планируете ловить на живца, то лучше всего взять с собой спиннинг или поплавочную удочку, но и они должны отличаться прочностью.
Леска должна быть толстой, так как если она не будет достаточно прочной, то рыба сорвется в самый не подходящий момент.
Поводок должен быть металлическим, а вот леску лучше всего заменить шнуром. Только имея с собой такие снасти, вы можете быть уверены, что вытяните рыбу любого размера.
Все зависит от того, в каких условиях вы планируете ловить рыбу. Если рядом растительность, то и блесну нужно использовать соответствующую.
В том случае если трава ниже поверхности воды, то лучше всего использовать воблеры, которые используются для поверхностной ловли.
Леска должна быть в постоянном натяжении, иначе вы просто не заметите поклевку щуки. Правильно нужно провести и вываживание. Не всегда это процесс простой и поэтому вам придется потрудиться.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Владимир Рогов: армия России отражает все удары по Запорожской АЭС
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон
Клюет ли рыба в дождь: информация от профессиональных рыбаков
Подоляк: Зеленский посетит саммит G20 в Индонезии, если там будет Путин