Чем полезна икра морского ежа

Все любят, есть икру, особенно если речь идет о черной или о красной икре. Но есть и такие люди, которые с удовольствием едят экзотические продукты.

Некоторые морские ежи могут прожить до 200 лет. При этом рыба сохраняет свои функции, и даже функцию по продолжению рода.

И что самое интересное, ДНК этих существ совпадает практически на 50% с ДНК человека.

Если вы будет употреблять в пищу морского ежа, то можете быть уверены с том, что не только продлите свою жизнь, но и наладите работу репродуктивной системы, омолодите организм, восстановите артериальное давление.

Что касается самого морского ежа, то это довольно редкий морской продукт, которого выловить, не так просто, так как при ловле могут поломаться его длинные колючки, а этого произойти не должно.

Тут рыбаки проявили смекалку, и теперь морского ежа ловят прямо руками.

Икра – эликсир молодости, который богат такими составляющими как йод, Омега -3,6, а также в составе большое количество витаминов группы В, А, Е, РР. На территории нашей страны, гурманов, которые бы ели в пищу морского ежа, было довольно мало, но затем мода на данный продукт пришла к нам из Франции.

Тут морского ежа ценят, и даже ставят на одно место с устрицами. Конечно, особое отношение к морским ежам и в Японии. Именно тут его считают символом долголетия. На территории страны даже проводится праздник, на котором каждый должен купить морского ежа, съесть его икру.

Космонавты, тоже не остались в стороне.

На основе икры морского ежа разработаны препараты, которые дают возможность восстановить организм, после полетов в космос, а также снижают уровень стресса, особенно если он связан с психологическими и физическими нагрузками.

Как оказалось, икра морского ежа, полезна и тем людям, которые стали жертвами лучевой болезни.

Широко икра применялась после того, как была сброшена ядерная бомба на Хиросиму и Нагасаки. За счет своего состава, икра быстро выводит продукты распада из организма, за счет чего, человек быстрее восстанавливается после получения ожогов.

Интересно! Морской еж – удивительное существо, которое может самовосстановиться, не только в случае потери иголок, но и даже если потеряна часть тела. При этом данная возможность у них не пропадает никогда, даже с возрастом.

Употребляют в пищу икру молодого ежа и знаменитости. Так если факты о том, что Сальвадор Дали, каждое утро ел икру морского ежа, при этом ему удалось прожить до 84 лет.