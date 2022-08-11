В Китае власти заблокировали сайт, выразивший сомнения в силе народной медицины против Covid-19

В Китае медицинский сайт подвергся санкциям властей из-за сомнений в использовании традиционной медицины в лечении Covid-19.

Популярный в Китае медицинский информационный сайт попал под запрет после того, как он поставил под сомнение эффективность лечения Covid-19 на основе традиционной китайской медицины.

Президент Китая Си Цзиньпин в 2019 году назвал традиционную медицину «сокровищем китайской цивилизации» и поручил, чтобы она имела такое же влияние, как и современная медицина.

Лекарственная жидкость, основанная на семенах жимолости и абрикоса, получившая название Lianhua Qingwen, использовалась против Covid-19 во время карантина в Шанхае в период с конца марта по начало июня. Портал DXY, который предлагает множество медицинских услуг и сотрудничает с китайского интернет-гигантом Tencent в качестве акционера поставил под сомнение терапевтические достоинства лекарства, окрещенного Lianhua Qingwen.

Спорная статья с тех пор была удалена DXY. Но в настоящее время сайту «запрещена публикация», как минимум в пяти социальных сетях из-за «нарушения законов и правил», указывает учетная запись Weibo DXY.

DXY обычно публикует несколько медицинских статей в день в мессенджере WeChat. С понедельника его аккаунты тоже больше не обновляются. На запрос AFP о комментариях китайский специалист по медицинской информации не ответил. Несколько стран, включая Соединенные Штаты, выразили сомнения в эффективности Lianhua Qingwen в лечении Covid-19, подчеркнув отсутствие научных доказательств.

В 2003 году традиционные методы лечения широко использовались в Китае в сочетании с западными препаратами во время эпидемии атипичной пневмонии, унесшей жизни 774 человек во всем мире, большинство из них в КНР.

В 2015 году Нобелевская премия по медицине, присужденная китайцу Ту Юю, считалась мировым признанием традиционной фармакопеи. В 2016 году Пекин опубликовал свою первую «Белую книгу» по традиционной медицине, в которой отстаивается, в частности, создание специализированных центров в развивающихся странах с отправкой врачей под ключ.