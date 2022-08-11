Блинкен завершает свое африканское турне в Руанде, на шаг отставая от Лаврова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Руанды Полом Кагаме в четверг, 11 августа, во время краткого визита в Руанду.

Его визит в Кигали произошел на следующий день после переговоров в Демократической Республике Конго, которые в основном были сосредоточены на поддержке Руандой повстанческой группы, действующей в восточной части Демократической Республики Конго, что в значительной степени задокументировано в отчете ООН, опубликованном в начале августа.

Прибывший в среду вечером в Кигали американский дипломат должен обсудить ситуацию с правами человека в Руанде, которую регулярно осуждают гражданское общество и международные НПО.

«Неспособность отреагировать на ужасающую ситуацию с правами человека в Руанде только подтолкнула должностных лиц страны к совершению правонарушений даже за ее пределами», — заявил Льюис Мадж, директор по Центральной Африке неправительственной организации Human Rights Watch (HRW), в пресс-релизе, опубликовано в понедельник.

Правозащитная НПО призвала Энтони Блинкена заявить, что репрессии и злоупотребления со стороны правительства в Руанде и за ее пределами будут иметь последствия. Лидер руандийской оппозиции Виктория Ингабир заявила, что Блинкен должен поднять вопрос о заключенных в тюрьму журналистах и политиках, которых заточили за противодействие правительству Пола Кагаме.

«Блинкен должен попросить наше правительство открыть политическое пространство для всех, кто хочет активно участвовать в политической жизни», — заявила Виктория Ингабир, которая сама провела шесть лет в тюрьме за терроризм.

Ожидается также, что госсекретарь поднимет дело гражданина США Пола Русесабагина, героя «Отеля «Руанда»», который с прошлого года отбывает 25-летний тюремный срок.

Этот африканский тур Энтони Блинкена проходит спустя несколько дней после африканского турне его российского коллеги Сергея Лаврова, который посетил Конго, Уганду, Египет и Эфиопию.