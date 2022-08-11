Лукашенко потребовал использовать каждый метр российских портов для погрузки товаров

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал по максимуму использовать возможности российских портов.

По словам белорусского президента, сейчас нет времени ждать, пока будет окончательно готова инфраструктура в российских портах, выделенных для Беларуси.

"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня прежде всего о северо-западном регионе Российской Федерации", - заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что отгружать товары нужно уже сейчас. Также он отметил, что российских президент Путин лично предложил ему выбрать любые порты вокруг Петербурга.

"Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить", - передает БелТА слова Лукашенко.

В завершении президент Беларуси сказал, что на каждом свободном квадратном метре в выделенных портах нужно начинать отгрузку товаров.