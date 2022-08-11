ПОЛИТЭКСПЕРТ: Ургант рассказал о поиске новой работы в видеообращении к соотечественникам

Известный ведущий телевидения и юморист Иван Ургант выложил в сеть видеообращение к землякам. В ролике артист со своей женой Натальей Кикнадзе поведал о поиске новой работы из-за трудного времени в стране и его собственной жизни.

Известный ведущий, юморист и атёр Иван Ургант выложил в сеть видеообращение к россиянам. На видео артист в компании своей законной супруги Натальей Кикнадзе поведал о том, что ищет новой работы из-за трудностей, которые возникли у него в последнее время.

Дело непростое, время идет... Как быть, куда податься? Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT.

Комик признался, что отыскать работу в нынешних условиях тяжело, но ему посчастливилось стать лицом рекламной компании "GeekBrains", к тому же он смог поучаствовать в нескольких корпоративах.

Недавно члены парламента во главе с писателем Захаром Прилепиным основали комиссию, "Группа Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры" (ГРАД).

Члены новой организации призывают уволить с Первого канала Ивана Урганта за его позицию против спецоперации РФ на Донбассе.

Ургант ответил на призыв активистов в своём Телеграме.

Аббревиатуру ГРАД ведущий телевидения рекомендовал изменить, так как она не отражает масштаба функционирования общественных деятелей.

По мнению знаменитости, более подходящим будет название "Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества".