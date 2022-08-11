ПОЛИТЭКСПЕРТ: Ургант рассказал о поиске новой работы в видеообращении к соотечественникам
Известный ведущий телевидения и юморист Иван Ургант выложил в сеть видеообращение к землякам. В ролике артист со своей женой Натальей Кикнадзе поведал о поиске новой работы из-за трудного времени в стране и его собственной жизни.
Известный ведущий, юморист и атёр Иван Ургант выложил в сеть видеообращение к россиянам. На видео артист в компании своей законной супруги Натальей Кикнадзе поведал о том, что ищет новой работы из-за трудностей, которые возникли у него в последнее время.
Дело непростое, время идет... Как быть, куда податься? Эх, непросто все, ребята, непросто. Мне несколько человек сказали, может быть, пойти в IT.
Комик признался, что отыскать работу в нынешних условиях тяжело, но ему посчастливилось стать лицом рекламной компании "GeekBrains", к тому же он смог поучаствовать в нескольких корпоративах.
Недавно члены парламента во главе с писателем Захаром Прилепиным основали комиссию, "Группа Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры" (ГРАД).
Члены новой организации призывают уволить с Первого канала Ивана Урганта за его позицию против спецоперации РФ на Донбассе.
Ургант ответил на призыв активистов в своём Телеграме.
Аббревиатуру ГРАД ведущий телевидения рекомендовал изменить, так как она не отражает масштаба функционирования общественных деятелей.
По мнению знаменитости, более подходящим будет название "Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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