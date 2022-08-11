Латвии признала РФ государством-спонсором терроризма, не желая выдавать визы россиянам и белорусам

11 августа латвийский сейм признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Днём четверга латвийские новостные агентства сообщили, что сейм (парламент) Латвии большинством голосом признал Россию государством-спонсором терроризма.

Сразу же после того, как Латвия внесла Россию в перечень террористических государств латвийский парламент призвал мировое сообщество прекратить выдачу гражданам РФ и Беларуси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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