Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС, чтобы напугать Европу ядерным взрывом

Украина намерена устроить провокацию на АЭС в Запорожье, чтобы напугать страны Европы.

Официальный телеграм-канал российского информационного агентства ТАСС сообщает, что власти Украины готовят провокацию на запорожской атомной станции.

При этом агентство ссылается на слова члена военно-гражданской администрации Запорожья Владимира Рогова.

В сообщении ТАСС отмечается, что целью провокации является запугивание стран Европы потенциальной ядерной катастрофой.

"Власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС, чтобы шантажировать Европу угрозой ядерной катастрофы, заявил член главного совета ВГА Запорожья Владимир Рогов в эфире Первого канала", - передает источник,