Рогов: власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные готовят провокацию на территории АЭС в Энергодаре.

Днём 11 августе представитель временной гражданской администрации Запорожской области (находится под контролем ВС РФ) Владимир Рогов сообщил, что правительство Украины совместно с ВСУ готовят масштабную военизированную провокацию на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.

По мнению Рогова, целью провокации ВСУ является шантаж России и всей Европы с применением угроз ядерного терроризма путём диверсий на Запорожской АЭС.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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