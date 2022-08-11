Рогов: власти Украины готовят масштабную провокацию на Запорожской АЭС
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные готовят провокацию на территории АЭС в Энергодаре.
Днём 11 августе представитель временной гражданской администрации Запорожской области (находится под контролем ВС РФ) Владимир Рогов сообщил, что правительство Украины совместно с ВСУ готовят масштабную военизированную провокацию на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар.
По мнению Рогова, целью провокации ВСУ является шантаж России и всей Европы с применением угроз ядерного терроризма путём диверсий на Запорожской АЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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