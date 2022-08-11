Тегеран отверг обвинения США в иранском плане убить Болтона

Иран отклонил заявления суда США о заговоре с целью убийства бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, назвав их нелепыми.

Министерство юстиции США сообщило в среду, что иранцу Шахраму Пурсафи в его отсутствие было предъявлено обвинение в том, что он предлагал заплатить лицам в США 300 000 долларов за убийство Джона Болтона.

Согласно источнику, заговор в качестве мести за смерть иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в январе 2020 года в Ираке в по приказу Дональда Трампа, был раскрыт человеком, который должен был убить Джона Болтона.

«Судебные органы США выдвинули обвинения, не предоставив веских доказательств», — заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани. «На этот раз [США] написали сценарий с участием персонажа, чья политическая карьера подошла к концу, как у Болтона», - добавил он.

По данным Министерства юстиции США, в конце 2021 года Шахрам Пурсафи вступил в контакт с человеком, который был информатором федеральной полиции (ФБР).

Иранец настаивал на том, чтобы план был реализован до второй годовщины смерти Сулеймани. Могущественный иранский генерал, архитектор стратегии своей страны на Ближнем Востоке, возглавлял отряд «Кудс» — подразделение, отвечающее за внешние операции в составе Революционной гвардии.