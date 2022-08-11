Вышедший на свободу скопинский маньяк Мохов признался в новом уголовном преступлении
Виктор Мохов, более известный как "скопинский маньяк", предстал перед следователями, где признался в новом уголовном преступлении.
11 августа скопинский маньяк Виктор Мохов, который проходит по делу об убийстве в собственном доме как свидетель, дал показания о том, что помогал убийце прятать тело погибшего. Таким образом Мохов признался в укрывательстве тяжкого преступника.
Примечательно, что сам Виктор Мохов на данный момент признан непричастным к убийству, которое произошло в ходе застолья в доме скопинского маньяка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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