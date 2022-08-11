Жозеп Боррель обвинил США в обстрелах Сектора Газа и назвал это позором
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с обстрелами Сектора Газа.
Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал боевые действия, которые ведутся сейчас в Секторе Газа.
По словам Борреля, Соединенные Штаты Америки не в состоянии разрешить конфликт между Израилем и Палестиной.
Более того, отмечает Боррель, данная ситуация является позором и проявлением двойных стандартов, без которых не обходится современная политика.
Напомним, что в последние недели ситуация в Секторе Газа вновь обострилась: Израиль ввел туда войска, а террористы "Исламского джихада" начали обстреливать Израиль.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам
Экс-возлюбленный Шакиры Жерар Пике уже встречается с другой
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Российский уголь теперь под запретом в Евросоюзе, а Венгрии отключили нефть
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон