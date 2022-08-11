Жозеп Боррель обвинил США в обстрелах Сектора Газа и назвал это позором

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с обстрелами Сектора Газа.

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель прокомментировал боевые действия, которые ведутся сейчас в Секторе Газа.

По словам Борреля, Соединенные Штаты Америки не в состоянии разрешить конфликт между Израилем и Палестиной.

Более того, отмечает Боррель, данная ситуация является позором и проявлением двойных стандартов, без которых не обходится современная политика.

Напомним, что в последние недели ситуация в Секторе Газа вновь обострилась: Израиль ввел туда войска, а террористы "Исламского джихада" начали обстреливать Израиль.

Опубликовано: Николай Скира

 

 


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