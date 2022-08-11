Российский уголь теперь под запретом в Евросоюзе, а Венгрии отключили нефть
Странам ЕС запрещено импортировать уголь из России, санкции вступили в силу в полночь со среды на четверг.
С этого момента закончился переходный период угольного и введено эмбарго против России, о котором страны ЕС договорились в рамках пятого санкционного пакета в апреле. В то время страны-участники ЕС договорились о переходном периоде в 120 дней, чтобы отрасль могла адаптироваться к запрету на импорт.
Цель запрета на импорт — еще больше ослабить российскую экономику на фоне войны в Украине. По данным Комиссии ЕС, эмбарго на уголь может означать для России потери около восьми миллиардов евро в год.
Несмотря на запрет импорта, Ассоциация импортеров угля (ВДКи) не ожидает узких мест с его поставками в Европе, поскольку уголь доступен на мировом рынке.
Основными странами-поставщиками в настоящее время являются США, ЮАР, Австралия, Индонезия и Колумбия.
С введением угольного эмбарго ЕС впервые санкционировал поставки энергоресурсов из России. В более позднем пакете санкций страны ЕС также согласились в значительной степени запретить поставки российской нефти, чтобы еще больше усилить давление на Москву.
Во вторник российский монополист «Транснефть» объявил о прекращении поставок нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам
Экс-возлюбленный Шакиры Жерар Пике уже встречается с другой
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Российский уголь теперь под запретом в Евросоюзе, а Венгрии отключили нефть
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон