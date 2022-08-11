Российский уголь теперь под запретом в Евросоюзе, а Венгрии отключили нефть

Странам ЕС запрещено импортировать уголь из России, санкции вступили в силу в полночь со среды на четверг.

С этого момента закончился переходный период угольного и введено эмбарго против России, о котором страны ЕС договорились в рамках пятого санкционного пакета в апреле. В то время страны-участники ЕС договорились о переходном периоде в 120 дней, чтобы отрасль могла адаптироваться к запрету на импорт.

Цель запрета на импорт — еще больше ослабить российскую экономику на фоне войны в Украине. По данным Комиссии ЕС, эмбарго на уголь может означать для России потери около восьми миллиардов евро в год.

Несмотря на запрет импорта, Ассоциация импортеров угля (ВДКи) не ожидает узких мест с его поставками в Европе, поскольку уголь доступен на мировом рынке.

Основными странами-поставщиками в настоящее время являются США, ЮАР, Австралия, Индонезия и Колумбия.

С введением угольного эмбарго ЕС впервые санкционировал поставки энергоресурсов из России. В более позднем пакете санкций страны ЕС также согласились в значительной степени запретить поставки российской нефти, чтобы еще больше усилить давление на Москву.

Во вторник российский монополист «Транснефть» объявил о прекращении поставок нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».