В Кашмире убиты двое повстанцев, напавших на армейский лагерь ВС Индии

Повстанцы напали на военный лагерь в Кашмире, находящемся под управлением Индии, в четверг (11 августа), убив трех солдат, и были застрелены, сообщила полиция.

Двое мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и гранатами, под покровом темноты проникли в армейский лагерь, где произошла перестрелка с солдатами.

«Индийская армия скорбит по троим погибшим, двое нападавших, также были убиты», — заявил высокопоставленный полицейский Мукеш Сингх.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 