В Кашмире убиты двое повстанцев, напавших на армейский лагерь ВС Индии
Повстанцы напали на военный лагерь в Кашмире, находящемся под управлением Индии, в четверг (11 августа), убив трех солдат, и были застрелены, сообщила полиция.
Двое мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и гранатами, под покровом темноты проникли в армейский лагерь, где произошла перестрелка с солдатами.
«Индийская армия скорбит по троим погибшим, двое нападавших, также были убиты», — заявил высокопоставленный полицейский Мукеш Сингх.
Опубликовано: Тарас Медведев
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