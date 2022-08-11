Росстат назвал регионы России, где убивают чаще всего
Как оказалось, по статистике самым «убийственным» регионом стала Тыва, где на 100 тысяч населения приходится 29,56 таких преступлений (данные 2021 года). Вторую позицию держит Якутия, там этот показатель равен 13,78/100 тыс.
В Еврейской АО он чуть ниже и составляет 13,53 случая на сто тысяч населения.
Самый мирный регион в плане человекоубийства – Чечня, здесь зарегистрировано всего 0,33 случая на 100 тысяч жителей.
Для сравнения в Москве этот показатель составил 1,33 случая.
Анализ показывает, что россияне стали реже гибнуть по причине убийств, так в 2021 году на 100 тысяч населения пришлось четыре убитых, а в 2016 году их было 7,21.
Что касается лидера, то по оценкам экспертов , Тыва им стала из-за своей «сельскости».
«Здесь мало населения на больших территориях. Грубо говоря, больше сельской местности. Соответственно, нет возможности решать всё более цивилизованно, на ранних стадиях – судами, различными формами модерации. В этом смысле такие территории пока вне правовой культуры», - заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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