PROZVEZD: Кушанашвили рассказал, почему Собчак критикует на звёзд-патриотов
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак часто подвергает критике известных личностей, которые являются патриотами своей страны.
Ведущий телевидения и шоумен Отар Кушанашвили дал комментарии по поводу резких высказываний Ксении Собчак в адрес артистов-патриотов.
Он пояснил, по какой причине известная блондинка критикует поддерживающих российские власти звёзд.
Светская львица нелестно высказывалась о патриотических композициях популярных российских исполнителей Олега Газманова, Александра Маршала и Shaman. Кушанашвили считает, что Собчак "фрондерша", то есть ей всё время нужно выступать в оппозиции.
Телеведущий прокомментировал поведение звезды экрана порталу PROZVEZD.
Фронда - суть, кислород, которым она дышит. Это - самое главное для ее понимания. То, что она задала дрозда жовиальным (жизнелюбивым, неунывающим) ветеранам Газманову и Маршалу, которые сверхактивно молодятся, объясняется тем обстоятельством, нас роднящим, что ее до чрезвычайности раздражает квасной патриотизм.
Шоумен отметил, что после того, как Собчак посмела критиковать Газманова и Маршала, она нарвалась на гнев "золотого голоса России" Николая Баскова.
Кушанавшвили убеждён, что знаменитая блондинка именно этого и ждёт, та как "шипение публики - оптимальная среда для нее".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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