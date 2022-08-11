PROZVEZD: Кушанашвили рассказал, почему Собчак критикует на звёзд-патриотов

Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак часто подвергает критике известных личностей, которые являются патриотами своей страны.

Ведущий телевидения и шоумен Отар Кушанашвили дал комментарии по поводу резких высказываний Ксении Собчак в адрес артистов-патриотов.

Он пояснил, по какой причине известная блондинка критикует поддерживающих российские власти звёзд.

Светская львица нелестно высказывалась о патриотических композициях популярных российских исполнителей Олега Газманова, Александра Маршала и Shaman. Кушанашвили считает, что Собчак "фрондерша", то есть ей всё время нужно выступать в оппозиции.

Телеведущий прокомментировал поведение звезды экрана порталу PROZVEZD.

Фронда - суть, кислород, которым она дышит. Это - самое главное для ее понимания. То, что она задала дрозда жовиальным (жизнелюбивым, неунывающим) ветеранам Газманову и Маршалу, которые сверхактивно молодятся, объясняется тем обстоятельством, нас роднящим, что ее до чрезвычайности раздражает квасной патриотизм.

Шоумен отметил, что после того, как Собчак посмела критиковать Газманова и Маршала, она нарвалась на гнев "золотого голоса России" Николая Баскова.

Кушанавшвили убеждён, что знаменитая блондинка именно этого и ждёт, та как "шипение публики - оптимальная среда для нее".