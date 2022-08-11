Минобороны Украины советует российским туристам не посещать Крым
Пресс-служба Минобороны обратилась к туристам из России, призвав их не посещать Крымский полуостров.
Пресс-служба Минобороны Украины уведомляет, что ведомство категорически не рекомендует российским туристам посещать город Крым в России, поскольку администрация Киева рассматривает данный полуостров как свою территорию вопреки результатам референдума от 2014 года.
В украинском Министерстве обороны отметили, что ВСУ намерены захватить Крым любыми путями, в том числе военными, напомнив о недавних взрывах, произошедших на российском военном аэродроме в Крыму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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