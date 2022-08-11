В Германии климатические активисты покрасили воду в фонтанах в зеленый цвет

Рано утром в среду активисты из Лимы покрасили в зеленый цвет воду в общественных фонтанах в нескольких городах Германии.

Перед фонтанами во всех случаях большими буквами было написано «СПГ - к сожалению, не зеленый».

Кампания критикует использование ископаемого топлива, по данным группы Extinction Rebellion. По ее мнению, использование «ведет к неоколониальной эксплуатации и угнетению в дополнение к вредным для окружающей среды последствиям».

По информации организаторов, вода стала зеленой одновременно в Гамбурге, Берлине, Мюнхене, Бонне, Эссене и других местах.

Таким образом, акция является частью недели межальянсовой экологической кампании в Гамбурге. Участники протестного лагеря хотят привлечь внимание к последствиям климатического кризиса и протестовать против строительства в запланированных федеральным правительством терминалов сжиженного газа.

С помощью плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) Германия способствует импортозамещению российского газа.