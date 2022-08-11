Teleprogramma.pro: Успенская утверждает, что адвокат Добровинский пиариться за её счёт

Известная в России исполнительница Любовь Успенская обвиняет юриста Александра Добровинского, что он делает заявления о певице, которые являются ложью. Так адвокат привлекает к себе внимание.

Популярная российская певица Любовь Успенская высказалась о действиях адвоката Александра Добровинского.

Александр Андреевич Добровинский - российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнёры". Кандидат юридических наук. Лишён статуса адвоката 29 октября 2020 года сроком на два года.

По мнению известной артистки, правовед наживается на её имени.

Успенская утверждает, что все заявления Добровинского о ней - ложь. Звезда сцены напомнила о том, как юрист уже один раз опозорился в деле с Захаровым и Ефремовым.

В настоящее время ушлый адвокат стремиться сделать деньги на ее имени. В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость рассказала об этом.

Он просто хочет попиариться на мне. Пусть он зарабатывает деньги на свой черный день.

Звезда отечественной сцены сообщила, что ее юристы уже подали судебный иск против Добровинского. Причиной этому стали сведения из уст правоведа о том, что Успенская покинула территорию Российской федерации.