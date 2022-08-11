Арестович: Швеция и Франция попросили Украину отомстить России с Полтаву и Бородино

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о просьбе западных стран.

Алексей Арестович, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского, дал интервью знаменитому украинскому журналисту Гордону (признан иноагентом).

В интервью Арестович рассказал о крайне необычной просьбе представителей западных стран к Украине.

Он заявил, что Швеция попросила Украину отомстить Российской Федерации за поражение под Полтавой, а Франция - за Бородино.

"Западные контрагенты просили отомстить русским за Полтаву, за Бородино, а немцы "ничего не говорили, но подмигивали", - сказал Арестович.