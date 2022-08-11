Арестович: Швеция и Франция попросили Украину отомстить России с Полтаву и Бородино
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о просьбе западных стран.
Алексей Арестович, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского, дал интервью знаменитому украинскому журналисту Гордону (признан иноагентом).
В интервью Арестович рассказал о крайне необычной просьбе представителей западных стран к Украине.
Он заявил, что Швеция попросила Украину отомстить Российской Федерации за поражение под Полтавой, а Франция - за Бородино.
"Западные контрагенты просили отомстить русским за Полтаву, за Бородино, а немцы "ничего не говорили, но подмигивали", - сказал Арестович.
Опубликовано: Николай Скира
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