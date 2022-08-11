Лукашенко: Литва «отжала» собственность Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что литовское правительство незаконно изъяло белорусскую собственность.

11 августа Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и членами белорусского правительства. В ходе встречи Лукашенко отметил, что правительство Литвы незаконно изъяло белорусскую собственность, которая находилась на литовской территории.

В ответ на заявление Александра Лукашенко Головченко отметил, что белорусскую собственность попросту "отжали", с чем согласился президент Беларуси, поручив разработать ответные действия на агрессию Вильнюса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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