Лукашенко: Литва «отжала» собственность Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что литовское правительство незаконно изъяло белорусскую собственность.

11 августа Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко и членами белорусского правительства. В ходе встречи Лукашенко отметил, что правительство Литвы незаконно изъяло белорусскую собственность, которая находилась на литовской территории.

В ответ на заявление Александра Лукашенко Головченко отметил, что белорусскую собственность попросту "отжали", с чем согласился президент Беларуси, поручив разработать ответные действия на агрессию Вильнюса.