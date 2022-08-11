Лобода сообщила, что её концерт в Таллине отменяется, в своём Телеграм-канале

Украинская певица Светлана Лобода, широко известная в РФ, сообщила, что ее выступление в столице Эстонии 12 августа не состоится, так как сценическая площадка не соответствует техническим требованиям.

Украинская артистка Светлана Лобода написала в своём Телеграм-канале о том, что выступать в таллинском клубе "MJ Club" не будет, так как эта сцена не соответствует техническому райдеру.

Знаменитость напомнила, что шоу, запланированное на 12 августа, пройдет другом месте и в другое время. Дата концерта перенесена на 28 октября текущего года.

Певица поспешила успокоить своих поклонников, что все ранее приобретённые билеты будут действительны на дату переноса.

Но мы сделали все, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке! Новая дата концерта - 28 октября! Все ранее приобретенные билеты действительны!

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Евгений Вольтов делился свом мнением о том, что вряд ли звезде сцены удастся обрести былую популярность среди россиян.

Эксперт считает, что ее ниша "латексных костюмов" заполнена творчеством коллеги, исполнительницы Анной Asti.

Напомним, что Лобода отказалась выступать в городах России из-за украинского кризиса. В ответ на резкие высказывания украинки в адрес властей РФ по поводу проведения спецоперации на Донбассе, ей был запрещён въезд на территорию российского государства в течение 50 лет.