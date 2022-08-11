Молдавия не может рассчитаться с «Газпромом» за газ в августе из-за нехватки $15 млн

Молдавское газовое предприятие "Молдовагаз" сообщило о невозможности совершения выплат за газ российскому "Газпрому" в текущем месяце.

В четверг днём гендиректор компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что в текущем августе Молдавия не в состоянии рассчитаться за газ с российским предприятием "Газпром" в соответствии с контрактом, заключённым ранее между администрациями Москвы и Кишинёва.

По словам Чебана, для выплаты аванса за газ молдавской стороне не хватает пятнадцати миллионов долларов, ввиду чего Кишинёв просит Москву об отсрочке погашения долгового обязательства.