Молдавия не может рассчитаться с «Газпромом» за газ в августе из-за нехватки $15 млн
Молдавское газовое предприятие "Молдовагаз" сообщило о невозможности совершения выплат за газ российскому "Газпрому" в текущем месяце.
В четверг днём гендиректор компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что в текущем августе Молдавия не в состоянии рассчитаться за газ с российским предприятием "Газпром" в соответствии с контрактом, заключённым ранее между администрациями Москвы и Кишинёва.
По словам Чебана, для выплаты аванса за газ молдавской стороне не хватает пятнадцати миллионов долларов, ввиду чего Кишинёв просит Москву об отсрочке погашения долгового обязательства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Латвия признала Россию спонсором террора и просит ЕС не давать визы россиянам и белорусам
Шольц заявил о возможном визите Путина в Германию
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Украинская беженка, которая увела у британки мужа, теперь хочет от него родить
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон