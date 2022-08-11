Ученые считают, что вирус Langya не передается от человека к человеку
Несколько десятков человек в Китае заразились новым вирусом под названием Langya животного происхождения, ученые на этом этапе исключают риск передачи вируса от человека к человеку.
Ученые предполагают, что землеройка, маленькое млекопитающее, могла быть животным, передавшим вирус человеку.
Инфекции были замечены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. Согласно отчету, опубликованному в начале августа ведущим медицинским журналом США New England Journal of Medicine (NEJM), в Китае заразились 35 человек. Пациенты, в основном фермеры, не имели «тесного контакта» с патогеном, говорится в исследовании, которое предполагает «спорадическую » инфекцию у людей. У некоторых развились аномалии клеток крови. В отчете говорится, что у других наблюдались нарушения функции печени и почек.
Впервые Лангья был обнаружен в 2018 году. Но на этот раз вирус удалось официально идентифицировать благодаря системе выявления острых лихорадок после контактов с животными.
На данном этапе ученые считают преждевременным комментировать возможную передачу LayV от человека к человеку, учитывая небольшое количество случаев.
По словам исследователей из Китая, Сингапура и Австралии, принимавших участие в написании отчета, необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять болезни, связанные с вирусом.
До сих пор не было выявлено ни одного серьезного или летального случая Langya, сообщил Global Times вирусолог Линфа Ван из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре, один из авторов отчета.
Опубликовано: Тарас Медведев
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