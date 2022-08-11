В Сомали около миллиона жителей перемещены из-за засухи

Засуха в Сомали достигла беспрецедентного уровня и привела к перемещению одного миллиона человек, предупредили ООН и Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в четверг (11 августа).

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев и СРН, в этом году в Сомали из-за сильной засухи на Африканском Роге перемещенными лицами стали более 755 000 человек.

Таким образом, общая цифра составляет 1 миллион человек, перемещенных с января 2021 года, когда началась эта ужасная засуха.

«Этот рубеж в один миллион человек является огромным тревожным сигналом», — заявил директор NRC Сомали Мохамед Абди.

«Голод теперь преследует всю страну. Мы видим все больше и больше семей, вынужденных бросить все, потому что в их деревнях буквально нет ни воды, ни еды. Необходимо срочно увеличить финансирование помощи, пока не стало слишком поздно», — добавил он.

По данным двух организаций, в Сомали уже два года наблюдается историческая засуха — ситуация, которой не было более 40 лет. Ожидается, что в ближайшие месяцы число людей, страдающих от крайней нехватки продовольствия, вырастет с 5 миллионов до 7 миллионов, и эта ситуация усугубляется последствиями изменения климата и роста цен на продукты питания из-за конфликта в Украине.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) заявила на прошлой неделе, что к сентябрю в восьми регионах Сомали может начаться голод, если неурожай и сокращение животноводства продолжатся.

«Ситуация в Сомали уже была одной из самых недофинансированных до этого последнего кризиса. Хотя мы и наши гуманитарные партнеры делаем все возможное, чтобы отреагировать на ситуацию, наших ресурсов просто недостаточно», — отметил представитель УВКБ ООН в Сомали Магатте Гиссе.

В июне УВКБ ООН объявило, что ему требуется 42,6 млн долларов для помощи 1,5 млн внутренне перемещенных лиц, беженцев и членов принимающих общин, пострадавших от засухи в Эфиопии, Кении и Сомали. Из этой суммы 9,5 млн предназначены для программ в Сомали.