RNZ: жители Новой Зеландии потребовали выслать из страны посла России

По сообщению новозеландского радио RNZ, правительство страны получило петицию от граждан с требованием выслать посла Российской Федерации Георгия Зуева.

Жители Новой Зеландии не только требуют от правительства страны выслать посла Российской Федерации Георгия Зуева, но и разорвать все дипломатические отношения с Москвой. При этом петицию поддержали в том числе и депутаты парламента.

Так, требование о высылке российского посла лично передал депутат лейбористской партии Гурав Шарма. При этом премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и глава МИД Нанаия Махута назвали санкции и заморозку отношений с Москвой — лучшим способом давления на РФ.

Источники радиостанции подтвердили, что в правительстве Новой Зеландии действительно рассматривается вопрос о высылке Зуева, однако премьер-министр настаивает, чтобы существующие методы воздействия на Россию дали свой результат перед принятием очередного решения, оказывающего давление.

Ранее правительство Новой Зеландии ввело очередной пакет санкций в отношении России. Он коснулся вооруженных сил и военно-промышленного комплекса страны. Кроме того, под санкции попали страховая компания «Согаз» и РЖД, а также некоторые организации, занимающиеся исследованием и производством военных технологий.