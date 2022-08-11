В МИД России заявили об исчерпании санкционных возможностей Евросоюза

Постоянный председатель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что европейские государства исчерпали возможности для ужесточения санкций против Российской Федерации.

Владимир Чижов отметил, что в силу экономических причин в скором времени ЕС не сможет ужесточать санкции против России, ресурсы практически исчерпаны. Он отметил, что это особенно видно по риторике стран Прибалтики и Польши.

С учетом призывов запретить россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения, путем отказа от выдачи виз, становиться ясно — других рычагов давления у Европейского союза на Российскую Федерацию просто не осталось.

Ранее Эстония призвала запретить россиянам получать шенгенские визы, что было поддержано некоторыми другими странами ЕС. Позже сейм Латвии принял резолюцию «О признании России страной-спонсором терроризма».

Чижов считает, что не только возможности санкционного давления, но и все отношения между Россией и Евросоюзом можно считать исчерпанными. Он добавил, что линия политического и экономического давления европейских стран выдыхается, но это «не должно стать поводом для какой-либо эйфории».